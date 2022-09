World of Warcraft, il cosplay di Jaina Marefiero da narga_lifestream è molto evocativo

World of Warcraft torna protagonista dei cosplay di narga_lifestream, che ha deciso in questo caso di interpretare la famosa Jaina Marefiero. Il risultato? Davvero evocativo.

Figlia di Daelin e Katherine Marefiero, Jaina è una delle maghe più potenti di Azeroth, specializzata negli incantesimi legati all'acqua e al ghiaccio, e governa la città di Theramore.

Jaina è stata interpretata di recente in maniera brillante anche da Lada Lyumos, mentre Natalia ha dedicato giorni fa un cosplay a un altro personaggio di WoW, Tyrande Soffiabrezza.