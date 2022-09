World of Warcraft, il cosplay di Tyrande Soffiabrezza da narga_cosplay è magnifico

Tyrande Soffiabrezza è la protagonista del nuovo, magnifico cosplay realizzato da narga_cosplay e ispirato ovviamente a World of Warcraft. Che ve ne pare?

A poche ore dal trailer di lancio di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, l'MMO di Blizzard continua a macinare numeri e a coinvolgere la sua enorme base d'utenza, nonostante siano passati diversi anni dall'esordio del gioco.

Tyrande Soffiabrezza è uno dei tanti personaggi che hanno reso celebre il franchise: Sentinella di sommo grado e Gran Sacerdotessa di Elune, è una combattente elfica letale, capace di instillare la paura nel cuore dei suoi nemici, ma anche una leader scaltra e astuta.

Natalia ha reso alla perfezione la sua estetica, realizzando in prima persona lo splendido costume che vediamo in foto, assolutamente ricco di dettagli e coadiuvato da una grande cura tanto sul fronte del makeup quanto su quello della post-produzione.

