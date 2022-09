World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic: il trailer di lancio

Blizzard Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, la terza riedizione di un'espansione classica del famoso MMORPG, per annunciarne la disponibilità.

"Il Lich King, Arthas Menethil, siede nell'infame Icecrown Citadel, complottando per rivendicare tutto il mondo, un piano che minaccia tutta la vita su Azeroth. Gli eroi dell'Alleanza e dell'Orda devono unirsi contro questo essere malvagio, che osa dichiararsi l'unico e vero re di Azeroth... e che cercherà di spazzare via forma di vita dal pianeta." recita la descrizione ufficiale, che prosegue: "Esplora le terre congelate, metti sotto assedio Icecrown Citadel e ferma gli oscuri piani del Lich King. Solo i più coraggiosi possono sfidare il Lich King e porre fine al suo regno del terrore e abbiamo raccolto tutte le informazioni di cui avrai bisogno per guidarti nell'impresa."

Insomma, se siete alla ricerca di rivivere un'esperienza classica di World of Warcraft, per nostalgia o per curiosità, ora avete l'occasione di farlo, riscoprendo una delle sfide più amate dell'intera saga.

Il punto di partenza, come sempre, è il sito ufficiale. Per giocare a World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic avete bisogno di Battle.net, il client ufficiale di Blizzard.