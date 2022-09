Capcom Fighting Collection: il nuovo aggiornamento aggiunge moltissime novità

La raccolta Capcom Fighting Collection si aggiorna con moltissime novità. Capcom ha pubblicato una mega patch per introdurre alcune delle caratteristiche più richieste dai videogiocatori e migliorare la resa complessiva dell'esperienza.

Tra le novità, visibili anche nel trailer di lancio della patch, spiccano le nuove opzioni di accessibilità, le gemme di nuovi colori per Super Puzzle Fighter II Turbo, l'aggiunta di un nuovo filtro grafico che sfuma maggiormente le immagini, la visualizzazione della latenza, con la velocità di connessione che viene evidenziata da diversi colori, la possibilità di fare dei rematch per dieci volte di seguito, delle nuove opzioni di visualizzazione della galleria, ora utilizzabile anche quando si è in coda alle partite, la possibilità di visualizzare le hitbox, che può tornare utile ai giocatori più dediti per sviluppare un maggiore tempismo nell'esecuzione delle mosse, l'aggiunta di una modalità training nei Darkstalkers per poter provare la Dark Force senza limiti di tempo, la possibilità di selezionare il livello delle gemme in Super Gem Fighter Mini Mix e altro ancora.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione della Capcom Fighting Collection, una raccolta con alcuni dei più noti picchiaduro a incontri di Capcom.