Kena: Bridge of Spirits disponibile su Steam

Kena: Bridge of Spirits è disponibile anche su Steam al prezzo di 39,99€ (29,99€ in offerta lancio fino al 3 ottobre 2022), dopo un periodo di esclusiva sull'Epic Games Store. Appena pubblicato, il titolo di Ember Lab è subito entrato nella top 10 globale della piattaforma, segno che era molto atteso dalla comunità e che in tanti non l'avevano acquistato perché lo volevano avere su Steam.

Disponibile anche su PS4 e PS5, Kena: Bridge of Spirits è un action adventure che combina fasi esplorative e combattimento. Kena è alla ricerca del sacro Santuario della Montagna. Sulla sua strada dovrà liberare degli spiriti intrappolati in un villaggio dimenticato, collaborando con i Rot, dei compagni spirituali che la supporteranno nella sua avventura. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione.

Da notare che la versione Steam include tutti i contenuti dell'Anniversary Update: