Come gira Kena: Bridge of the Spirits su Xbox Series X|S? Arriva il video confronto con PC e PS5

Certo, lo scotto da pagare è rappresentato da texture leggermente meno nitide e dalla mancanza di una modalità prestazioni a 60 fps su Series S , presente invece su PS5 e Xbox Series X, in questo caso con un target di 1800p. Inutile dire che su PC non ci sono limitazioni del genere, a patto però di possedere una configurazione di un certo livello.

Come gira Kena: Bridge of the Spirits su Xbox Series X|S? Mancano ormai pochi giorni al lancio del titolo di Ember Labs sulla console Microsoft e molti si stanno appunto ponendo questa domanda.

Una conversione coi fiocchi?

Disponibile su Xbox a partire dal 15 agosto, Kena: Bridge of Spirits sembra insomma abbia potuto contare su di un lavoro di conversione molto ben fatto, con un'attenzione particolare a Xbox Series S che non va mai data per scontata, anzi spesso è fonte di problemi.

Ai tempi del lancio su PlayStation, il gioco di Ember Labs ha ricevuto ottimi voti per via delle sue grandi qualità, e non dubitiamo potrà far bene anche sulle console Microsoft.