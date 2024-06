Kena: Bridge of Spirits arriva anche su Xbox, ecco quando

Kena: Bridge of Spirits uscirà anche su Xbox Series X/S e Xbox One , ora è ufficiale. C'è già anche una data d'uscita: il 15 agosto 2023 , ossia tra pochi mesi. Oltre che in digitale, uscirà anche in edizione fisica Premium, grazie a una partnership con Maximum Entertainment.

Quanto costerà

Josh Grier, Chief Operating Officer di Ember Lab, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare la storia di Kena a un nuovo pubblico sulle piattaforme Xbox. Kena, essendo il nostro gioco di debutto, significa moltissimo per tutti noi e il team è entusiasta di condividere il viaggio di Kena con più giocatori - speriamo davvero che tutti si divertano a incontrare Kena e i suoi amici Rot!"

Insomma, sono state confermate le indiscrezioni delle scorse settimane. Kena: Bridge of Spirits viene definita nel comunicato ufficiale come una delle avventure indie più chiacchierate degli ultimi anni. Uscita tempo fa in esclusiva temporale console su PS5, disponibile anche per PC, è un gioco d'azione e avventura che combina narrazione ed esplorazione. Racconta del viaggio di scoperta di sé di Kena, che deve riportare l'equilibrio nel suo mondo.

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile a livello globale su Xbox Series X | S e Xbox One a partire dal 15 agosto 2024 a $39.99 / €39.99 / £34.99 sul Microsoft Store. La Kena: Bridge of Spirits - Premium Edition fisica per Xbox Series X sarà disponibile presso i principali rivenditori globali a partire dal 15 agosto 2024 a $39.99 / €39.99 / £34.99.