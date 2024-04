Kena: Bridge of Spirits è stato classificato per Xbox Series X|S dalla ESRB, con particolare riferimento a una Deluxe Edition del gioco sviluppato da Ember Labs, pubblicata in questo caso da Maximum Entertainment.

Come senz'altro ricorderete, Kena: Bridge of Spirits è uscito nel settembre del 2021 in esclusiva su PlayStation e PC, ottenendo peraltro ottimi riscontri da parte della stampa. Be', a quanto pare l'accordo con Sony potrebbe essere terminato.

La classificazione ESRB descrive il gioco come "un action adventure in cui i giocatori controllano uno spirito guida (Kena) che elimina la corruzione e ripristina vari ambienti. Utilizzando una visuale in terza persona, i giocatori attraversano piattaforme, risolvono enigmi, interagiscono con varie creature e combattono contro spiriti corrotti e boss."

"I giocatori usano un bastone magico, frecce e piccoli esseri (chiamati Rot) per colpire i nemici e prosciugare i loro indicatori della salute in combattimenti in stile mischia. I nemici (ad esempio spiriti simili a esseri umani, ghoul simili ad alberi, creature giganti del bosco) attaccano i giocatori usando armi da taglio e raffiche esplosive di fuoco/energia."

"Il combattimento può essere frenetico, con frequenti suoni d'impatto, effetti di scuotimento dello schermo e grida di dolore."