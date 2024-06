Il supporto alle mod di Baldur's Gate 3 ha un mese di uscita e dettagli sulle funzioni per PC e console

L'annuncio è stato fatto dal team di sviluppo tramite l'account ufficiale Twitter , come potete vedere poco sotto. Ricordiamo che l'aggiornamento per il supporto delle mod nel gioco di ruolo era stato svelato ad aprile. Inoltre, già ora è possibile provare il tutto con la versione closed alpha (su invito da parte di Larian Studios, dedicata ai creatori di mod).

Il modding è la linfa vitale di molti videogiochi e anche se Baldur's Gate 3 ha tutto ciò di cui ha bisogno per sopravvivere a lungo termine, certamente può beneficiare del supporto ufficiale alle mod. Questa funzionalità è in arrivo a settembre 2024 , con la patch 7.

I dettagli sull'aggiornamento per il supporto alle mod di Baldur's Gate 3

Il tweet ufficiale di Baldur's Gate 3 recita: "In arrivo a settembre, la patch 7 introdurrà un kit ufficiale di strumenti per il modding che vi consentirà di dare vita alle vostre idee più folli! La closed alpha inizia oggi. La closed beta sarà a luglio." Quest'ultima inviterà circa 1.000 creatori di mod.

Nell'aggiornamento 27 della community via Steam, gli sviluppatori hanno fornito ulteriori dettagli. Gli sviluppatori hanno ribadito i piani per le correzioni, il crossplay e la modalità foto in gioco. Tuttavia, hanno anche anticipato qualche "cosa stravagante per l'anniversario".

Per la patch 7, gli sviluppatori hanno confermato che i giocatori PC saranno i primi a poter utilizzare e installare le mod. In seguito saranno disponibili per "i giocatori Mac e per le console PlayStation e Xbox". Il post di oggi non conferma le date esatte di pubblicazione.

Shadowheart in Baldur's Gate 3

I fan che giocano a Baldur's Gate 3 su console potranno però solo sfogliare le mod esistenti: non potranno crearne di proprie. Gli sviluppatori hanno confermato che "gli strumenti ufficiali di modding non saranno disponibili per chi gioca su console".

Il post di oggi spiega anche che il toolkit includerà "un sottoinsieme dei nostri strumenti di sviluppo interni". Questo permetterà ai giocatori di modificare le mod, caricarle sui server mod.io, accedere ai tipi di asset supportati e altro ancora. Gli sviluppatori hanno spiegato che i giocatori potranno "modificare gli asset grafici, le animazioni, i suoni, le statistiche e altro ancora" in Baldur's Gate 3.

Vi ricordiamo infine che Larian Studios Warsaw è il nuovo team dei creatori di Baldur's Gate 3.