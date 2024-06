Boa Hancock da One Piece è incredibile nel cosplay in video realizzato da inori_cos

Manga, anime o serie TV, poco conta qual è il formato in cui un personaggio viene ricreato, tutto ciò che conta è che sia interessante e abbia un design che lo faccia subito emergere in mezzo a una folla di altri personaggi. One Piece lo sa bene e dimostra con ogni eroe o cattivo di avere qualcosa di nuovo da dire. I fan quindi non riescono a non amare i tanti volti apparsi nella saga e uno di questi è quello di Boa Hancock. Anche il mondo del cosplay sar bene che gli spettatori hanno i propri preferiti e inori_cos non a caso ci propone il proprio cosplay di Boa Hancock in formato video.

Boa Hancock ha mangiato il frutto del diavolo Mero Mero ed è in grado di pietrificare coloro che sono attratti da lei. Odia tutti gli uomini, ma capisce che Rufy è diverso e quindi inizia a volergli bene e a desiderare di proteggerlo. È una grande combattente. Al suo fianco ha sempre un serpente bianco con macchie rosse di nome Salomé.