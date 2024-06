Astro Bot: tutti i personaggi, hardware e Easter Egg PlayStation del trailer di annuncio

Non abbiamo tutta la lista, chiaramente, ma abbiamo già avuto un assaggio di quanto sarà presente nel gioco per PS5 grazie al primo trailer: in questo articolo raduneremo quindi tutte le citazioni e gli easter egg presenti all'interno del filmato!

Sentiamo di poterlo dire perché Astro Bot proporrà un solo mondo all'interno del quale personaggi PlayStation e l'hardware di tutte le generazioni avranno il proprio spazio , tra cameo, easter egg e magari anche ruoli principali. Certo, tutto è rivisitato in versione Bot, ma oltre 30 anni di storia della compagnia saranno radunati in un solo spazio. Precisamente, ci saranno oltre 150 VIP Bot nel gioco. Quali?

Sebbene sia denso di nomi importanti, il trailer ha mostrato unicamente un frammento dei personaggi che potremo trovare all'interno di Astro Bot, che conterà su oltre 80 livelli. Possiamo anche supporre che questi saranno bene o male posizionati in modo ragionato, ad esempio trovando Nathan Drake in una giungla che si scontra contro dei mostri pirati (come nel primo capitolo della saga), il/la Viandante di Journey all'interno di un'area desertica o Kratos in una zona innevata.

Molti di questi personaggi sono ben visibili all'interno del filmato, visto che hanno anche una propria sezione dedicata. Alcuni appaiono più volte e mostrano come sarà possibile trovarli in giro per i livelli, come una scena nella quale possiamo vedere Ratchet legato a un albero o Jak che viene assorbito da un raggio traente. Qui sotto potete trovare una serie di immagini che permettono di vedere comodamente i vari personaggi.

Gli hardware PlayStation in Astro Bot

I personaggi sono certamente molto amati e riconoscibili ma - come già dimostrato in Astro's Playroom - Team ASOBI ama dare ampio spazio agli hardware. Se nel precedente gioco per PS5 la compagnia ha reso i dispositivi di PlayStation degli oggetti da collezione da scovare e collezionare in una sorta di museo, a questo giro pare che dovremo aspettarci che tali oggetti diventino anche una sorta di navicelle.

Una scena di Astro Bot nella quale PS5, DualSense e tanti hardware PlayStation divetano delle navi spaziali

All'interno del trailer di Astro Bot abbiamo avuto modo di vedere:

PS1

PSOne

Controller PlayStation

PocketStation

PlayStation Multitap

PlayStation Mouse

PS2

DualShock 2

EyeToy

PS3 "Fat"

PS3 "Slim"

Eye Camera di PS3

Controller PlayStation Move

Controller PlayStation Move Navigation

Controller PlayStation Move Gun

PlayStation Move Sharp Shooter

Microfono SingStar

PS4

DualShock 4

Aim Controller

PSP

Disco UMD per PSP

Buzz Controller

PlayStation VR2

PS5

DualSense

Astro utilizza nello specifico il controller DualSense di PlayStation 5 come mezzo di spostamento in più occasioni del trailer, con tanto di razzi propulsivi e alette. Probabilmente il dispositivo sarà sfruttato per spostarci da una regione del gioco all'altra, oltre che per qualche sezione di volo all'interno dei livelli.

Il controller DualSense nel gioco Astro Bot, con razzi e alette per volare

In questo caso la lista è già alquanto ampia, ma in Astro's Playroom vi sono alcuni oggetti non presenti in questo nuovo capitolo e scommettiamo che saranno ancora una volta sfruttati per Astro Bot.

Ricordiamo che l'uscita di Astro Bot è fissata per il 6 settembre 2024 su PS5. Possiamo supporre che prima della pubblicazione ci sarà spazio per un nuovo trailer, all'interno del quale sarà possibile vedere altri personaggi dell'universo PlayStation. Notiamo inoltre che per il momento il video si è focalizzato su proprietà intellettuali di Sony e non vi sono personaggi provenienti da serie e videogiochi "esterni". Secondo voi sarà possibile incontrare nomi profondamente associati a PlayStation ma non di proprietà di Sony, oppure a questo giro dovremo obbligatoriamente "accontentarci" degli eroi di PlayStation Studios?