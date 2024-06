Il cosplay di Mona da Genshin Impact realizzato da _ulichan_ è magnifico da ogni angolo

Sono passati anni dall'arrivo sul mercato di Genshin Impact, il gioco di ruolo d'azione gacha che si fonda sull'ottenere vari personaggi e potenziarli per creare il team perfetto e completare le tante missioni a mondo aperto. I giocatori di anno in anno hanno trovato nuovi personaggi preferiti, ma i classici alle volte sono sempre i migliori come Mona. Il mondo del cosplay lo dimostra con questi scatti fotografici realizzati da _ulichan_.

Mona, ricordiamo, è una maga del mondo di Genshin Impact che utilizza l'elemento Hydro. Si tratta di una giovane ragazza che indossa un costume perlopiù viola e un grande cappello che fa subito capire la sua natura magica.