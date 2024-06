NVIDIA annuncia SFF-Ready: arrivano le schede grafiche GeForce RTX di piccole dimensioni

Grandi GPU in piccoli spazi

Le schede GeForce RTX sono disponibili in tante dimensioni e con caratteristiche diverse. Tuttavia, le GPU più prestanti, come la RTX 4090, richiedono molto spazio per essere adeguatamente montate senza problemi.

Per questo motivo NVIDIA ha annunciato le linee guida per le schede enthusiast GeForce SFF-Ready: si tratta di una serie di istruzioni per lo sviluppo di schede e di case che possano stabilire uno standard comune per un fattore di forma ridotto.

Le linee guida fissano un'altezza, una larghezza e una profondità massime per le schede e i case che potranno essere sponsorizzati e venduti come "SFF-Ready".

Il diagramma di compatibilità delle schede NVIDIA SFF-Ready

In questo modo anche le GPU più potenti potranno trovare spazio nei desktop di piccole dimensioni e nei NUC, senza limitare le possibilità degli utenti. Al momento NVIDIA ha annunciato l'arrivo della prima GeForce RTX 4080 SFF-Ready. Tra i produttori che hanno aderito al nuovo formato compaiono ASUS, MSI, NZXT, Gigabyte, Cooler Master, Zotac e tanti altri.

Nel corso del keynote, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di RTX AI Toolkit, una serie di strumenti per l'integrazione dell'IA nei videogiochi e nelle applicazioni, mettendo in mostra le potenzialità di Project G-Assist, un assistente virtuale basato su IA in grado di rivoluzionare il modo in cui ci approcciamo ai videogiochi.