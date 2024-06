Il cosplay di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia realizzato da yael_2929 è più colorato del previsto

La creatività si esprime in tanti modi e uno di questi è i cosplay. Creare un costume o anche solo indossarlo per ricreare un personaggio amato è sempre una forma d'arte e in moltissimi adorano esibirsi in questo tipo di rappresentazioni. Una delle saghe preferite da molti è My Hero Academia, grazie al suo ampio catalogo di personaggi unici. Nel mezzo di tanti, spunta soprattutto Momo Yaoyorozu. Ora, possiamo vedere un cosplay di tale eroina realizzato da yael_2929.

yael_2929 ci propone vari scatti del personaggio della serie anime giapponese. Nella prima immagine di Instagram che potete vedere poco sotto vediamo solo la cosplayer, mentre nei due successivi la ragazza è insieme ad altre persone, sempre in costume. Si tratta chiaramente di scatti fotografici provenienti da una fiera che ci ricordano come questo tipo di creatività è sempre apprezzata da molti e ha spazio per emergere.