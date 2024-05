My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di ethereal.lux è ottimo

Nel mentre si attende l'arrivo della nuova stagione dell'anime di My Hero Academia, gli appassionati di tutto il mondo cercando di soddisfare la propria passione per la saga in altre direzioni, che sia con i videogiochi, con il manga o anche tramite creazioni artistiche come i cosplay. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yayorozu realizzato da ethereal.lux.

ethereal.lux ci propone il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione eroina, con il suo costume da combattimento che le vediamo addosso in più occasioni. Ricordiamo che Momo Yaoyorozu ha il potere di creare qualsiasi oggetto di cui conosce nel dettaglio la struttura: consumando i grassi del corpo e partendo dalla pelle, la ragazza può generare tutto quello di cui ha bisogno.

Il suo potere si basa però sullo studio, infatti la ragazza dispone sulla schiena di un supporto dove può tenere dei libri da usare per ricordare i dettagli necessari per la creazione di un oggetto. In questo cosplay il dettaglio è assente, ma si tratta di un elemento molto scomodo perché impedisce di sedersi se non si ha molto spazio, quindi è comprensibile che sia stato rimosso.

Se siete degli appassionati di cosplay, vi ricordiamo che potete ammirare anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di lockserkawa sa come attirare gli sguardi. Ecco poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di roxanne.kho è ottimo in ogni dettaglio. Chiudiamo con il cosplay di Momo Yaoyorozu di yael_2929 stupisce per la somiglianza.