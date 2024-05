Miyazaki ama giocare i soulslike: 'gli sviluppatori dovrebbero imparare l'uno dall'altro'

Parlando con la testata cinese Gōuhuǒ yíngdì, Hidetaka Miyazaki - capo di FromSoftware - ha svelato di essere un grande giocatore e appassionato di soulslike. Potrebbe sembrare una cosa ovvia, visto che in un certo senso ha creato il genere, ma non è in realtà scontato.

Miyazaki ha spiegato di giocare una buona quantità di questi giochi e che è molto felice che vi siano tanti soulslike sul mercato. In qualità di videogiocatore, apprezza avere accesso a così tanti titoli.

Inoltre, come sviluppatore, è per lui una grande occasione di apprendimento, in quanto può imparare cose nuove anche per i suoi giochi. Miyazaki afferma che quando FromSoftware ha creato Demon Souls stava solo seguendo un trend del momento e guardando a cosa volevano i giocatori. Afferma poi che gli sviluppatori dovrebbero imparare l'un l'altro per creare migliori esperienze per i videogiocatori.

