The Last of Us: streamer ottiene un nuovo record mondiale in modalità Realismo

Il record è di 2 ore, 47 minuti e 55 secondi . Si tratta di un risultato di tre minuti migliore del suo precedente record personale ed è stato raggiunto tramite una serie di scelte specifiche, come il non raccogliere il lanciafiamme, prendere il bottino dei livelli all'ultimo istante mentre corre e varie altre tecniche "salva-tempo" che potete vedere voi stessi nel video qui sotto.

Anthony Caliber - speedrunner di The Last of Us - ha ottenuto un nuovo record mondiale per la modalità Realismo (ovvero quella più difficile). Lo streamer ha definitivo il raggiungimento come "una delle migliori speedrun" della sua carriera.

The Last of Us a Realismo

Ricordiamo anche la modalità Realismo di The Last of Us rende i nemici più resistenti e fa sì che Joel subisca molti danni, obbligando il giocatore a stare il più attento possibile nelle situazioni nelle quali deve solo sfuggire dai nemici mentre questi gli sparano.

Ricordiamo che The Last of Us dura all'incirca 15 ore, giusto per capire quanto tempo è stato in grado di risparmiare lo streamer. Ovviamente a difficoltà più alta spesso i giocatori necessitano di più tempo, visto che tendono a morire più spesso.

Diteci, voi avete provato a giocare a difficoltà massima in The Last of Us?