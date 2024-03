My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di roxanne.kho è ottimo in ogni dettaglio

My Hero Academia è una saga molto amata in tutti i suoi formati, che sia il manga, l'anime, i videogiochi e anche i cosplay. Il mondo del cosplay produce continuamente cosplay dedicati ai personaggi preferiti della serie e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da roxanne.kho.

roxanne.kho ci propone un cosplay di Momo Yaoyorozu ottimamente realizzato, che ricrea il costume che l'eroina usa in battaglia. Ricordiamo che Momo ha un quirk molto speciale: è in grado di creare praticamente qualsiasi oggetto, ma per farlo deve conoscerne intimamente la composizione. Il suo potere quindi si basa sullo studio: in questo scatto non si nota, ma sulla schiena la ragazza ha un porta libri, così da poter ottenere le informazioni necessarie a ogni occasione.

Cosa ne pensate del cosplay di Momo Yayorozu realizzato da roxanne.kho?