My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di dakotahsgrotto ci svela un segreto

My Hero Academia è noto soprattutto per i suoi tanti personaggi, che sin dalle prime puntate dell'anime e dalle prime pagina del manga fanno scoprire ai giocatori un ampio mondo composto da poteri e personalità uniche. Il mondo del cosplay ha quindi grande scelta per le proprie creazioni, ma certamente uno dei personaggi preferiti di molti è Momo Yaoyorozu. Ora, possiamo ad esempio vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da dakotahsgrotto.

dakotahsgrotto ci propone una Momo Yaoyorozu con il suo costume da eroina. Nella seconda immagine condivisa, invece, ci propone un meme a tema My Hero Academia, secondo il quale Momo è in realtà la nipote di Babbo Natale. Le prove? Entrambi vestono di rosso e sono in grado di produrre qualsiasi tipo di oggetto come niente fosse. Momo usa grassi del suo corpo per farlo e Babbo Natale pare essere sempre grasso: forse perché gli serve per la notte di Natale quando creerà tutti i regali per i bambini?!?

Cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da dakotahsgrotto?