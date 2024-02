Per ASRock è complesso arrivare a creare GPU NVIDIA GeForce RTX, ma potrebbe provarci in futuro

Una complessità importante

L'attuale lineup di schede video ASRock copre unicamente le soluzioni AMD Radeon e Intel ARC

Pare che implementare un attore come NVIDIA all'interno del proprio processo produttivo non sia proprio così semplice: oltre alle ovvie discussioni economiche sulle modalità di acquisto dei chip e del know-how con NVIDIA si rende necessario rifornirsi di nuovi macchinari specializzati, una nutrita forza di ricerca e sviluppo (magari con esperienza diretta con le GPU dell'azienda di Santa Clara) e tutta una serie di altri fattori che incidono pesantemente sulle finanze dell'azienda.

Con questi costi e questa complessità l'inserimento delle schede GeForce RTX appare come una scelta a cui ASRock sta guardando con interesse mentre soppesa però lo sforzo in materia di risorse finanziarie ed economiche necessarie per sostenerlo.

Non abbiamo informazioni per capire quanto NVIDIA possa avere richieste più specifiche o esose rispetto a Radeon o Intel ma è lecito pensare che i canali di comunicazione con entrambe fossero già aperti per le produzioni di schede madri, mentre con NVIDIA sia tutto da costruire da zero.