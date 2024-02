No Rest for the Wicked: periodo di uscita rimandato per il gioco dei creatori di Ori

No Rest for the Wicked, il prossimo gioco di Moon Studios - noti soprattutto in quanto autori di Ori and the Blind Forest - è stato rimandato. La nuova data di uscita è fissata per il secondo trimestre del 2024. Precedentemente, l'uscita era prevista entro marzo 2024. L'informazione proviene dal report finanziari di Take-Two (editore, tramite Private Division)

Non è stata indicata una motivazione precisa per il rimando, ma possiamo supporre che sia una necessità logistica, la volontà di evitare periodi troppo densi di uscite di primo piano o il bisogno degli sviluppatori di avere tempo aggiuntivo per ottimizzare il gioco.

Ricordiamo che No Rest for the Wicked sarà disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5 dopo un periodo di accesso anticipato su Steam.