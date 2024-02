LEGO Icons Bouquet di Rose in sconto su Amazon al prezzo minimo: perfetto per San Valentino

LEGO Icons Bouquet di Rose

LEGO Icons Bouquet di Rose è un set per decorare la casa e per fare un regalo a San Valentino. Include i pezzi per una dozzina di rose rosse con lunghi steli verdi, oltre a 4 rametti di gipsofila con piccoli fiori bianchi. I fiori sono rappresentati in varie fasi della fioritura in quanto include 4 rose in piena fioritura, 4 in fioritura e 4 in bocciolo.

Questo set è parte della Collezione Botanica LEGO. In totale include 822 pezzi.