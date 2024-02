Granblue Fantasy: Relink, consigli pratici per l'endgame

"Il gioco comincia quando finisce" potrebbe essere lo slogan di Granblue Fantasy: Relink. Una volta conclusa la campagna, si apre una seconda parte di gioco piena di contenuti opzionali per chi vuole veramente spolpare l'opera Cygames e ama i titoli in stile Monster Hunter: tra boss da sconfiggere, armi da fabbricare, trofei da sbloccare e personaggi da potenziare, Relink può impegnare tantissimo, in tutti i sensi. Le missioni finali sono particolarmente dure da superare e il grinding - cioè l'accumulo di risorse attraverso la ripetizione di determinate attività - può sembrare proibitivo.

Farmare AFK

Le missioni secondarie contro i boss fanno sembrare Relink una specie di Monster Hunter

Non sarà proprio possibile "farmare" Away From Keyboard, ma quasi. Con questo stratagemma potrete accumulare alcune risorse importanti come rupie, punti Competenza e punti Esperienza mentre fate altro: tenete a mente che servirà sempre un minimo di presenza da parte vostra, ma i più navigati, quelli che magari sanno controllare la piattaforma in remoto, potrebbero tranquillamente fare incetta di risorse mentre sono a lavoro, in palestra o a spasso col cane.

Il primo passaggio è molto semplice: aprite la schermata Sistema dal Menu principale, poi Opzioni di gioco e quindi Gioco. Impostate Mod. assistita completa alla voce Modalità assistita e poi, nella stessa pagina, impostate Sì per Salta filmati missione e Salta automaticamente per Salto automatico schermata caricamento. Confermate e, per buona misura, salvate.

Come funziona il tutto? In pratica, la Modalità assistita completa prende il controllo pressoché totale del vostro personaggio non appena c'è un bersaglio attaccabile nei paraggi. Potete sempre muovervi e attaccare, se volete, ma l'intelligenza artificiale attaccherà, userà le abilità e schiverà - con una precisione sovrumana - per conto suo. L'idea, quindi, è quella di lanciare una missione secondaria in cui non dobbiate necessariamente muovervi, e quindi qualcosa come un boss in un'arena ristretta, e lasciare che ci pensi l'automatismo che controlla il party, compreso il vostro personaggio. Per questo motivo consigliamo la scelta di un combattente a distanza come Rackam, specialmente nelle missioni che cominciano col nemico in lontananza: in questa maniera, Rackam ingaggerà sempre battaglia, dando il via alle danze.

Al resto pensano le altre opzioni che abbiamo selezionato, ma dovrete aspettare che finisca la prima missione: nella pagina delle ricompense, selezionate Ripeti missione e date OK. Dopodiché non dovrete fare altro, tranne tenere a mente che l'automatismo ripeterà la missione solo nove volte di seguito e poi vi rimanderà in città. Questo stratagemma, infatti, non è infallibile, e in alcune circostanze potrebbe essere richiesto il vostro intervento manuale, ma in alcuni incarichi - che vedremo nel prossimo paragrafo - è un vero toccasana. Ricordate, tuttavia, che la Modalità assistita completa funziona solo fino alla difficoltà Estrema: a Folle e Prode dovrete giocare per conto vostro!