PS Plus: sconti su Direct.PlayStation e 1 anno di Extra a prezzo ridotto per i nuovi iscritti

Il mese di febbraio porta con sé una serie di novità e promozioni sia per gli abbonati a PlayStation Plus sia per chi non è ancora iscritto al servizio di punta di PS5 e PS4.

Sony ha infatti presentato una serie di iniziative tutt'ora in corso e che potrebbero interessarvi. Iniziamo con Direct.PlayStation: tutti gli abbonati a PS Plus fino al 14 febbraio potranno beneficiare di uno sconto del 15% sul totale acquistando due o più articoli dal valore complessivo di almeno 100 euro. Sono esclusi dalla promozione i prodotti in preordine, PlayStation Portal, le cuffie Pulse Elite ed Explore e The Last of Us Parte 2: Remastered.

Fino all'11 febbraio, inoltre, facendo il login con il proprio account PSN sarà possibile abbonarsi a PlayStation Plus Extra per 12 mesi pagando quanto l'abbonamento Essential, quindi 71,99 euro, contro i 125,99 euro standard. Precisiamo tuttavia che l'offerta è valida solo per i non abbonati.