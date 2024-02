PS Plus Essential: i giochi di febbraio sono disponibili da oggi su PS4 e PS5

Potrete reclamare senza costi aggiuntivi i giochi segnalati qui sopra da oggi, 6 febbraio, fino al 4 marzo 2024 . Potrete farlo tramite PlayStation Store via browser, console o tramite l'app mobile PlayStation. Una volta riscattati i giochi verranno aggiunti alla vostra raccolta e potrete accedervi in qualsiasi momento, a patto di avere una sottoscrizione attiva a PS Plus di qualsiasi livello. Nel caso doveste disdire l'abbonamento e poi riabbonarvi, ritroverete tutti i giochi già reclamati in precedenza.

Siamo al primo martedì del mese, il che significa che in giornata tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno riscattare e aggiungere alla propria libreria digitale i giochi PS4 e PS5 di febbraio 2024 del tier Essential.

Le nuove aggiunte di febbraio

Foamstars

Foamstars è uno sparatutto multiplayer in terza persona che sotto diversi aspetti ricorda Splatoon, in cui due squadre da quattro giocatori usano la schiuma per generare piattaforme, creare aree scivolose per muoversi velocemente nell'arena, difendersi dagli attacchi nemici o creare posizioni di vantaggio da cui bersagliere i nemici. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Foamstars.

Realizzato dagli autori di OlliOlli, Rollerdrome è un titolo single player che offre un mix tra sparatutto e pattinaggio , in cui il giocatore deve affrontare combattimenti intensi e adrenalinici all'interno di arene sfruttando sia armi da fuoco che trick ed evoluzioni su pattini. Si tratta uno sparatutto davvero molto interessante e che, come spiegato nella nostra recensione di Rollerdrome, dovreste assolutamente provare.

Ultimo, ma non per importanza, Steelrising è un action GDR in sviluppo presso gli studi di Spiders, autori di Greedfall 1 & 2 e Technomancer. Ambientato in una versione alternativa in stile steampunk della Parigi del 1789, nel pieno della Rivoluzione Francese, nel gioco vestiremo i panni di Aegis, un'automa meccanico nonché guardia del corpo della regina Maria-Antonietta che avrà l'obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Steelrising.

