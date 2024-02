Silent Hill: The Short Message, oltre un milione di download per il gioco Konami

Silent Hill: The Short Message ha totalizzato oltre un milione di download a cinque giorni dal lancio: lo ha annunciato Konami, all'interno di un post in cui ha voluto ringraziare tutti gli utenti che hanno provato questa esperienza.

Lanciato a sorpresa nel corso dell'ultimo State of Play, Silent Hill: The Short Message è un titolo gratuito, sperimentale, che prova a introdurre nella serie horror tematiche più attuali, legate in questo caso gli abusi, il bullismo e l'autolesionismo.

Come scritto nel nostro provato di Silent Hill: The Short Message, purtroppo sul piano prettamente ludico il gioco non decolla, e nel corso delle due ore necessarie per completarlo propone anche una trama al di sotto delle aspettative.