Dragon's Dogma 2: un trailer riassume la storia in meno di due minuti

Capcom ha pubblicato il primo di una serie di trailer che andranno a riassumere in soli 90 secondi i vari elementi che compongono Dragon's Dogma 2, partendo dalla storia.

Come viene spiegato nel filmato qui sotto, in Dragon's Dogma 2 il giocatore veste i panni dell'Arisen, un essere umano risorto che ha l'obiettivo di eliminare il drago che ha divorato il suo cuore. In questa avventura saremo affiancati dalle Pedine, dei personaggi guidati dall'IA e totalmente al servizio dell'Arisen, e visiteremo Vermund, il regno degli umani, e Battahl, la nazione dei feridi, dove troveremo ad attenderci situazioni politiche e sfide differenti.

Le azioni del giocatore si rifletteranno nella vita dei personaggi che popolano il mondo di gioco, andando a creare ogni volta un'esperienza unica e coinvolgente. Viene ribadito che Dragon's Dogma 2 è un gioco godibile sia dai veterani della serie che dai nuovi giocatori, dato che si tratta di una storia completamente slegata dal precedente gioco e grazie a un semplice, ma efficace, espediente narrativo. Il video mostra brevemente anche l'editor per la creazione dei personaggi, che permette di creare un avatar con sembianze umane o feridi.