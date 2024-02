Dragon's Dogma 2: dettagli sulla classe Eroe Leggendario e nuove immagini da Capcom

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Capcom ha svelato nuove immagini di Dragon's Dogma 2 e tanti nuovi dettagli sull'Eroe Leggendario, la nuova vocazione presentata ieri allo stato State of Play di ieri sera in vista del lancio su PC e console fissato al prossimo mese.

Come era possibile intuire dal filmato mostrato ieri sera, l'Eroe Leggendario è una classe eclettica in grado di accedere alle abilità di tutte le altre, semplicemente cambiando al volo l'arma equipaggiata. Si tratta, come nel caso dell'Illusionista, una classe limitata all'Arisen, ovvero il personaggio del giocatore, e non sarà dunque possibile assegnarla a una Pedina.

Ken Mendoza, il Promotion Producer di Capcom, ha spiegato che l'Eroe Leggendario può usare qualsiasi arma, dallo spadone al bastone da mago, accedere alle abilità principali di qualsiasi vocazione e dunque sfruttarne i punti di forza in base alla situazione. Ad esempio, nel filmato di ieri abbiamo visto un mago far barcollare un mostro con una magia congelante, per poi usare il ghiaccio come base per eseguire un attacco in salto con lo spadone.

Tuttavia, l'Eroe Leggendario non è una classe perfetta e onnipotente. Per poter passare da una classe e l'altra è necessario che il giocatore porti con sé molte armi (e in Dragon's Dogma 2 il peso trasportabile è limitato) e risulta veramente valida solo nelle mani dei giocatori più esperti che conoscono a menadito i punti di forza e debolezze di ogni vocazione, altrimenti si rivela una classe tuttofare con un potenziale inferiore a tutte le altre.