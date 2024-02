Death Stranding 2: On the Beach, nuove immagini e poster dei personaggi del gioco di Hideo Kojima

Sony e Kojima Productions hanno pubblicato delle nuove immagini di Death Stranding 2: On the Beach a cui si aggiungono i poster con protagonisti i vari personaggi del gioco condivisi da Kojima in persona su X, che trovate nelle due gallerie sottostanti.

Death Stranding 2: On the Beach è stato uno dei protagonisti più importanti dello State of Play di ieri sera (ecco il nostro riassunto con tutti i giochi e gli annunci), dove per l'occasione è stato confermato il titolo ufficiale, il periodo di uscita e abbiamo visto un lungo trailer che ci ha offerto un assaggio dei temi e della trama della nuova avventura di Sam Porter Bridges, il tutto farcito con gli immancabili elementi criptici e stravaganti tipici dei filmati realizzati da sensei Kojima.