State of Play: tutte le novità e i giochi PlayStation dell'evento, da Silent Hill a Death Stranding

Una risposta attesa da molti, dopo la concretezza degli annunci di Microsoft durante il Developer_direct e una Nintendo che procede col pilota automatico in attesa del momento migliore per annunciare Switch 2.

Dopo tanta attesa, ecco che finalmente Sony ha svelato quelli che saranno i principali videogiochi in arrivo su PlayStation nei prossimi mesi. Attraverso questo State of Play di gennaio 2024 il colosso giapponese ha fatto il punto della situazione, mostrando oltre 15 esperienze in arrivo su PlayStation 5 nelle prossime settimane, tra esclusive e non.

Lo State of Play di gennaio 2024

Uno dei giochi più attesi dello State of Play di gennaio 2024

Si parte subito forte con Helldivers 2, uno sparatutto cooperativo molto spettacolare, pieno di mostri, armi e esplosioni. Dal trailer, molto ritmato, non si capisce molto, se non che ci sarà da divertirsi in compagnia degli amici, con decine di mostri da spazzare via, anche a bordo di mezzi di trasporto corazzati. Helldivers 2 arriverà l'8 febbraio su PS5.

A presentare brevemente l'evento è stato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, che è apparso a fare le veci del dimissionario Jim Ryan. Dopo qualche parola di circostanza la palla passa a Stellar Blade, un action in terza persona dalla forte impronta giapponese, ricca di azione e storia, ambientata in un futuro apocalittico nel quale bellissime ragazze collaborano per liberare un mondo iper tecnologico, ma sull'orlo della catastrofe. A Zion vivono gli ultimi sopravvissuti che lottano ai margini delle Wasteland, raccolgono materiali, potenziano le armi ed esplorano progressivamente nuove porzioni di territorio.

Come sempre l'azione sul campo sarà intervallata da fasi più narrative nelle quali conoscere un colorito cast di comprimari, oltre che migliorare, personalizzare e potenziare la protagonista. Non mancheranno, ovviamente, combattimenti contro giganteschi boss. Stellar Blade uscirà il 26 aprile.

Si cambia decisamente ritmo e atmosfera grazie al nuovo Sonic. Coloratissimo, veloce e apparentemente cooperativo. Si vedono due porcospini blu e persino la sua versione nera, Shadow. Si tratta del nuovo capitolo 3D della serie di SEGA chiamato Sonic X Shadow Generations.

Altro salto notevole grazie ad un gioco dalla forte impronta anime, Zenless Zone Zero, l'ultima creazione di Hoyoverse, i creatori di Genshin Impact. In questo caso l'annuncio è che il gioco è in sviluppo per PS5.

Non poteva mancare Foamstars, il divertente sparatutto in terza persona a base di schiuma creato da Square Enix e in regalo a tutti gli abbonati PS Plus a febbraio. Lo abbiamo provato recentemente.

Si passa a Dave the Diver, una delle migliori avventure indipendenti dello scorso anno in arrivo su PS4 e PlayStation 5 ad aprile con nuovi contenuti, come un gigantesco DLC dedicato a Godzilla che sarà disponibile a partire da maggio.

Altro salto logico e si passa ad un inquietante survival con inquadratura isometrica che sembra prendere molta ispirazione dalla serie di Diablo, con una spruzzata vampiresca. V-Rising arriverà nel 2024.

Shawne Benson presenta il ritorno in grande stile di Silent Hill, una delle serie più iconiche di Konami. Come da tradizione la serie non lesina in atmosfera e momenti di tensione, reale ed emotiva. Si vedono decine di stanze disturbanti, mostri e situazioni inquietanti. Solo che -sorpresa- non si tratta di un remake, ma di Silent Hill Short Letter, un'esperienza free to play in arrivo a breve su PlayStation 5 che dovrebbe servire per riavvicinare i giocatori a questa amatissima saga, ferma ormai da troppo tempo.

Il tutto è un antipasto del rifacimento di Silent Hill 2, un capitolo più classico per la serie. In questo caso la visuale torna in terza persona e si può rivedere il mix di combattimenti, puzzle e tensione che ha reso immortale il gioco. Così come la colonna sonora e la celebre sirena. Per il momento si è visto poco, tanto che l'annuncio è che il gioco è in sviluppo per PlayStation.

Il visionario Judas

Si passa alla nuova creazione di Kevin Levine, il creatore di Bioshock. Judas sembra rielaborare tutte le tematiche che hanno reso famoso l'autore americano, come una storia coinvolgente, un universo visionario e tanta zione. Anche il comparto tecnico sembra di tutto rispetto e pare unire gli sparatutto a tutta una sorta di poteri. Anche Judas è ancora senza una data di uscita.

Vertigo Games presenta, invece, il nuovo Metro, l'ultimo capitolo della serie di videogiochi ispirata agli omonimi romanzi di Dmitry Glukhovsky. Anche in questo caso ci troviamo in una Russia post disastro nucleare dove dovremo provare a sopravvivere, tra mostri e umani impazziti. Metro Awakening arriverà nel 2024 su PS VR2.

Si resta in ambito realtà virtuale con un gioco di ruolo completamente in VR dalle atmosfere decisamente classiche, molto simili a quelle di Skyrim. Anche la colonna sonora sembra epica, così come il sistema di combattimento sopra le righe. A Legendary Tales arriverà l'8 febbraio su PS VR2.

Capcom approfitta dello State of Play di gennaio 2024 per fare un punto sullo sviluppo di Dragon's Dogma 2, il suo attesissimo GDR "occidentale". Il trailer è incentrato su di uno spettacolare combattimento che mette in mostra sia le tante abilità del giocatore e delle sue pedine, che un ottimo comparto grafico, ricco di effetti e nemici enormi. Dragon's Dogma 2 arriverà il 22 marzo.

Si prosegue con Rise of the Ronin, il nuovo prodotto del Team Ninja in collaborazione con PlayStation Studios. Si tratta di un gioco di ruolo action ad ambientazione giapponese dove controllerete un personaggio in grado di sfruttare la classica agilità ninja con tuta una serie di tecnologie avanzate, come ali per volare e un rampino che gli consentiranno di spostarsi velocemente, oltre che di salire al volo sul dorso di un cavallo.

Non mancheranno combattimenti all'ultimo sangue, uno degli elementi che ha reso celebre il team Ninja, nel quale mescolare armi bianche con magie e tecnologie moderne come moschetti e rudimentali lanciafiamme. Tecnologicamente Rise of the Ronin non sembra il miglior prodotto del catalogo PlayStation, ma l'abilità del Team Ninja nel creare gameplay godibili e divertenti dovrebbe essere una garanzia di qualità. Il gioco arriverà il 22 marzo su PS5.

Un altro remake molto chiacchierato si presenta a questo State of Play di gennaio 2024. Parliamo di Until Dawn, una spaventosa avventura ispirata ai film teen horror di qualche anno fa. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori esponenti del genere, che torna in versione potenziata su PC e Ps5 nel corso del 2024.