Xbox: il Developer Direct apre il 2024 di Microsoft, siete soddisfatti di quanto mostrato?

Ecco rispetto all'anno scorso è mancato forse l'effetto sorpresa . Nell'edizione 2023 c'era stato lo shadow drop di Hi-Fi Rush, un'operazione estremamente apprezzata dai giocatori verdecrociati, tanto più se pensiamo che l'action ritmico di Tango Gameworks si è rivelata una delle produzioni migliori e più fresche dello scorso anno. Quest'anno, invece, il fuori programma è stato rappresento dalla presentazione dedicata a Visions of Mana : nulla da togliere al nuovo capitolo della serie Square Enix, ma non biasimo che si aspettava ben altro tipo di "sorpresa".

Il formato scelto da Microsoft per l'evento è stato lo stesso dell'anno scorso, che in linea di massima è stato apprezzato da più. Parliamo dunque di uno show incentrato su pochi giochi, ma caratterizzato da presentazioni mirate e senza troppi fronzoli realizzate dagli sviluppatori, con l'obiettivo di offrire aggiornamenti e nuovi dettagli sui giochi in arrivo nei prossimi mesi. Se vi siete persi lo show, vi rimando al nostro recap con tutti i dettagli sui giochi presentati durante l'Xbox Developer_Direct 2024 .

Ieri sera è andato in onda il Developer_Direct 2024 di Microsoft , un evento che in meno di un'ora ha compiuto con successo il suo compito, ovvero quello di delineare la line-up di giochi prodotti dagli Xbox Studios in arrivo nei prossimi 12 mesi (e non è detto che siano tutti) e di offrire una vetrina per le prime sequenze di gameplay dell'atteso Indiana Jones e l'antico Cerchio .

Poche sorpresa ma tanta concretezza

Tolta questa nota, il resto del Developer_Direct si è svolto esattamente seguendo la scaletta annunciata in precedenza di Microsoft, che nei giorni precedenti è stata anche piuttosto cristallina nel comunicare ai giocatori cosa doveano aspettarsi dall'evento e cosa non avrebbero visto. Mi riferisco chiaramente all'assenza dei giochi di Activision Blizzard, considerando che in molti attendono il debutto di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Diablo 4 su Game Pass, che a questo punto non è da escludere avranno uno spazio dedicato più avanti nel corso dell'anno. Insomma, annunci a sorpresa non ce ne sono stati, ma è impossibile definirsi delusi complessivamente dall'evento.

La portata principale è stata senza dubbio Indiana Jones e l'antico Cerchio, il nuovo gioco basato sul celebre archeologo realizzato da MachineGames. Il titolo proporrà una storia originale e inedita, ma ha mostrato di aver assorbito tutto il fascino della controparte originale. Lo stesso Indy è stato modellato sulle fattezze di un giovane Harrison Ford e da quanto visto la sua iconica frusta sarà un elemento chiave del gameplay, che potremo usare, ad esempio, come una liana o per far cadere un nemico da una passerella. In tutto ciò è ben visibile anche il DNA dello studio e l'esperienza nei giochi in soggettiva (seppur non mancheranno alcune interazioni in cui la telecamera passa a una visuale in terza persona) e nel malmenare nazisti (vedi Wolfenstein), andando a creare un accattivante mix di esplorazione, puzzle ambientali, fasi stealth e sparatorie. Il gioco è previsto per il 2024 e dunque è probabile che nei prossimi mesi, o più probabilmente durante gli appuntamenti estivi, arriveranno maggiori informazioni in merito.

Altro protagonista dello show è stato Avowed. Il GDR di Obsidian non aveva particolarmente impressionato durante l'Xbox Games Showcase dell'anno scorso, mentre ieri sera abbiamo visto un prodotto sicuramente più maturo e perfezionato, assieme a nuove sequenze di gameplay e dettagli sul profondo sistema di combattimento del titolo.

Abbiamo rivisto anche Senua's Saga: Hellblade 2, che finalmente ha anche una data di uscita, il 21 maggio 2024, tramite una serie di nuove sequenze di gameplay (non molte in realtà) e ulteriori dettagli dal Team Ninja sul lavoro svolto per realizzare una replica quanto più fedele possibile dell'Islanda che fa da sfondo al gioco e trattare nella maniera più realistica la psicosi che affligge la protagonista.

Ultimo, ma non per importanza, Ara: History Untold è in arrivo durante l'autunno. Come abbiamo visto ieri lo strategico 4X di Oxide permette di guidare una nazione attraverso la storia alternativa, esplorando nuove terre, sviluppando arte e cultura, conducendo diplomazia e sfidando i paesi confinanti. Il gioco si distingue per il suo "mondo vivente", ovvero un'ambientazione che reagisce alle azioni del giocatore in modo autonomo.

Ma lasciamo la parola a voi, siete soddisfatti di quanto visto durante l'Xbox Developer_Direct di ieri? Fatecelo sapere nei commenti.