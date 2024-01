Visions of Mana: periodo di uscita e nuove sequenze di gameplay dall'Xbox Developer Direct

Durante l'Xbox Developer_Direct 2024 c'è stato spazio anche per una piccola sorpresa da parte di Square Enix, che ha approfittato della vetrina offerta da Microsoft per presentare nuove sequenze di gameplay e maggiori dettagli su Visions of Mana. Per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita del gioco, fissato per l'estate 2024 su Xbox Series X|S, PS5, PS4 e PC via Steam e Windows Store.

Nella presentazione, il producer Masaru Oyamara ci ha offerto una panoramica sul nuovo capitolo di questa longeva serie, che vedrà ancora una volta un cast di personaggi stravaganti e una colonna sonora memorabile, accompagnati da un sistema di combattimento basato sull'azione.