Ara: History Untold, video approfondimento e periodo d'uscita per lo strategico di Oxide

Ara: History Untold si è finalmente mostrato più nel dettaglio con un approfondimento in video durante l'Xbox Developer Direct di questa sera, che ha dato modo di scoprire più precisamente come funzioni questo interessante strategico 4X ad ambientazione pseudo-storica, con periodo d'uscita previsto nell'autunno 2024 su PC e al day one su Game Pass.

Un profondo strategico 4X

Ara: History Untold, un'immagine del gioco

Gli sviluppatori insistono particolarmente sul "mondo vivente" che caratterizza il gioco, nel senso di un'ambientazione che agisce e reagisce in maniera convincente alle azioni del giocatore, ma anche in maniera indipendente, creando un mondo di gioco credibile.

Non ci sono particolari parametri stabiliti per la vittoria in maniera standard, ma c'è un sistema di prestigio che influenza l'avanzamento della nostra civiltà in base alle decisioni prese e alle nostre azioni sul mondo.

A questo punto attendiamo di scoprire qualcosa di più su Ara: History Untold, la cui uscita è prevista per l'autunno 2024 su PC e Game Pass.