Ara: History Untold protagonista di un lungo video di gameplay dalla Gamescom

Un lungo video di gameplay di Ara: History Untold è stato pubblicato da IGN: parliamo di oltre cinquanta minuti di sequenze tratte dal nuovo strategico prodotto da Microsoft, catturate per l'occasione sullo showfloor della Gamescom.

Si tratta delle fasi iniziali della campagna, come si evince dalla selezione della fazione e dall'impostazione dei primi territori, che naturalmente avremo il compito di sviluppare ed espandere nel corso degli anni e dei secoli al fine di raggiungere la prosperità per il nostro popolo.

Il video consente anche di dare un'occhiata all'interfaccia di Ara: History Untold, disegnata per l'unica versione del gioco annunciata finora, quella PC, e quindi pensata per l'impiego di mouse e tastiera, con un gran numero di menu e finestre cliccabili.

L'intenzione di Microsoft con questo progetto è palesemente quella di inseguire Civilization sul suo territorio, consegnando agli abbonati a Xbox Game Pass un'esperienza ugualmente ricca e convincente: ci riuscirà?