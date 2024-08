Un nuovo trailer di Ara: History Untold in occasione della Gamescom

All'interno di un mondo vivo e pulsante , pieno di cose da fare e da vedere, dovremo far attenzione alle risorse e alla diplomazia, alle guerre e alla cultura, pianificando con attenzione e visione a lungo termine le nostre politiche.

Come detto, in questo strategico avremo il compito di dar vita a un regno , guidare un intero popolo e sopravvivere alle epoche storiche allo scopo di lasciare un segno. Ogni nostra decisione avrà delle ripercussioni sul corso degli eventi, determinandone l'andamento.

Il video non aggiunge dettagli rispetto a quello che già sappiamo, e cioè che Ara: History Untold sarà disponibile a partire dal 24 settembre e gli utenti abbonati a PC Game Pass potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi dal day one.

Il nuovo trailer di Ara: History Untold per la Gamescom punta su di un concetto semplice ma efficace: mettere il giocatore sul trono, perché all'interno della campagna sarà lui a dominare un impero destinato a durare nei secoli.

Pronti a dominare?

Presentato poco più di due anni fa, Ara: History Untold rappresenta il chiaro tentativo di Microsoft di cimentarsi con un genere specifico, alla Civilization, andando così ad arricchire ulteriormente il catalogo del Game Pass.

Il sistema a turni concomitanti adottato dal gioco aggiunge imprevedibilità all'azione, insieme a un albero tecnologico non lineare: elementi che andranno a caratterizzare in maniera importante un'esperienza che per il resto poggia su basi ben consolidate.

Qualche tempo fa abbiamo dedicato uno speciale ad Ara: History Untold e alla sfida che lancia al classico Civilization: lo avete letto?