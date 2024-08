ASUS presenta le nuove schede madri X870E e X870 per i nuovi processori AMD Ryzen 9000

ASUS ha svelato la sua nuova linea di schede madri X870E e X870 , progettate per supportare i processori AMD Ryzen 9000 . Questa nuova serie, che comprende modelli delle famiglie ROG, ROG STRIX, TUF, PRIME e ProArt, è pensata per soddisfare le esigenze sia degli appassionati di tecnologia sia dei professionisti che cercano prestazioni elevate e caratteristiche all'avanguardia.

Tutte le schede madri X870E e X870

La nuova gamma di schede madri ASUS comprende ben nove modelli diversi, basati sui chipset X870E e X870 della serie AMD 800. Questi modelli sono stati progettati per sfruttare al meglio i processori AMD Ryzen 9000, offrendo funzionalità avanzate che soddisfano sia gli utenti più esigenti sia quelli che cercano un prodotto affidabile e dalle prestazioni solide. Ricordiamo però che la serie 9000 ha la stessa compatibilità dei processori 7000, quindi possono anche essere montati sulle schede madri "vecchie" di piattaforma AM5. Ma torniamo alla lineup di ASUS.

Il modello di punta, la ROG Crosshair X870E HERO, si distingue per un design accattivante e caratteristiche tecniche di alto livello. Supporta la tecnologia DDR5 NitroPath, garantendo prestazioni elevate grazie a una configurazione di alimentazione 18+2+2 fasi. La scheda madre è dotata di tre slot M.2 PCIe 5.0 x4 e un connettore SlimSAS PCIe 4.0 x4, offrendo una vasta gamma di opzioni di archiviazione. Non mancano, inoltre, una porta Wi-Fi 7 e una Ethernet da 5 Gb, ideali per chi necessita di una connessione di rete veloce e stabile.

La linea ROG STRIX propone diversi modelli, tra cui la ROG STRIX X870E-E Gaming WIFI e la ROG STRIX X870-F Gaming WIFI, che offrono anch'essi un'ottima potenza di alimentazione e supporto per la memoria DDR5 fino a 8400 MT/s. Queste schede madri sono progettate per i gamer e offrono un design che combina estetica e funzionalità, con supporto per Wi-Fi 7 e una serie di porte USB ad alta velocità.

Di seguito le immagini di ROG STRIX X870E-E Gaming WIFI.

E di ROG STRIX X870-F Gaming WIFI.

La ROG STRIX X870-A Gaming WIFI, variante in bianco della serie STRIX, mantiene molte delle caratteristiche tecniche dei modelli precedenti, ma con un look diverso che si distingue per la sua eleganza.

La ROG STRIX X870-I Gaming WIFI, invece, è una soluzione in formato Mini-ITX, ideale per chi desidera una configurazione compatta senza rinunciare a prestazioni elevate.

La serie TUF Gaming si arricchisce con il modello TUF Gaming X870-PLUS WIFI, una scheda madre robusta che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, con supporto per memoria DDR5 fino a 8000 MT/s e numerose opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 7 e porte USB4.

Per chi lavora nel settore della creatività o preferisce un design minimalista, ASUS propone la ProArt X870E Creator WIFI. Questa scheda madre è particolarmente indicata per i creatori di contenuti, grazie a caratteristiche come una LAN da 10 GbE, supporto per fino a quattro slot M.2, e una serie di porte USB ad alta velocità che facilitano il trasferimento rapido dei dati.

Infine, la serie PRIME è pensata per un'utenza mainstream, con i modelli PRIME X870-P WIFI e PRIME X870-P che offrono un mix di funzionalità di fascia alta e un prezzo più accessibile. Queste schede madri supportano memoria DDR5 fino a 8000 MT/s e sono dotate di quattro slot M.2, rendendole ideali per una vasta gamma di applicazioni.