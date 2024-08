Copa City è stato presentato con un trailer del gameplay alla Gamescom

Le decisioni che prenderemo durante la campagna di Copa City ci permetteranno di sbloccare ulteriori opportunità e di confrontarci con sfide inedite ed eventi inattesi : saremo in grado di gestire anche gli imprevisti?

Fra i nostri compiti ci sarà anche l'organizzazione della logistica , lo sviluppo delle infrastrutture urbane, i trasporti e gli alloggi, il tutto con a capo un sistema economico dinamico in cui dovremo prestare attenzione ai bilanci, agli appalti e alle risorse disponibili.

Come sappiamo, Copa City ci metterà a capo della gestione di partite di alto livello fra squadre di fama internazionale, il che significa che dovremo controllare le strutture sportive, le dinamiche di arrivo e partenza dei tifosi, le misure di sicurezza e tanti altri aspetti simulati in maniera puntigliosa.

Copa City è stato presentato con un trailer del gameplay in occasione della Gamescom: il video illustra le meccaniche di gioco, le caratteristiche dell'esperienza confezionata da Triple Espresso ma anche alcuni dei contenuti che troveremo al suo interno, come la città di Berlino.

Il trailer

Annunciato lo scorso giugno, Copa City prova dunque a mischiare le carte in tavola per quanto concerne il filone dei manageriali, spingendoci ben oltre il ruolo di commissario tecnico e addetto alle infrastrutture sportive, e il trailer della Gamescom fornisce un assaggio di questi aspetti.

Come accennato in apertura, nel video troviamo anche la città di Berlino, annunciata in occasione della fiera tedesca, con il suo Olympiastadion Berlin e una collaborazione ufficiale che si aggiunge a quelle già consolidate dal team di sviluppo, ben consapevole di quanto sia importante questo elemento.