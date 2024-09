Copa City, scopriamo il gestionale che si sviluppa intorno ad uno stadio

Quando Copa City venne mostrato per la prima volta, attraverso un breve trailer pubblicato nel giugno scorso, lì per lì c'eravamo fatti un'idea parzialmente errata su ciò avrebbe voluto effettivamente offrire il gioco. L'idea di gestire uno stadio calcistico , cosa che effettivamente si può e si deve fare beninteso, ci era sembrato l'unico fulcro dell'esperienza, idea di gameplay estremamente intrigante, certo, ma anche relativamente circoscritta.

Guai però a dimenticarsi lo stadio che, lo ricordiamo, resta comunque il fulcro dell'intera strategia necessaria per vincere le partite. Anche da questo punto di vista, purtroppo, gli sviluppatori non sono stati particolarmente generosi di dettagli. Spendendo parte degli incassi, si possono creare aree di ristorazione all'interno della struttura, piccoli musei della squadra, un negozio con il merchandise.

Con l'arrivo dei primi tifosi in città, con gli indicatori relativi che si sono prontamente colorati di rosso, è diventato primario trovargli un posto dove dormire, aprire ristoranti, far sì che non perdessero interesse nei giorni che li separavano dalla partita. Si è così messa in modo l'anima da Sim City, per così dire. Con i soldi accumulati, interi quartieri sono stati riqualificati in B&B o in fast food , garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie. Organizzando parate e creando luoghi di ritrovo, al tempo stesso, è stato soddisfatto anche la loro necessità di intrattenimento.

La prima preoccupazione, in questo caso, è stata comunicare sui social l'evento , così da mobilitare il reparto marketing. Gli sviluppatori non si sono soffermati più del dovuto su questa sezione del gameplay, ma ci hanno assicurato che sarà fondamentale espandere il brand nelle altre città del mondo, così da attirare fan da ogni parte del globo, requisito fondamentale per centrare gli obiettivi attorno a cui ruoteranno i livelli della campagna principale.

In una fittizia Monaco di Baviera, non priva tuttavia dei suoi monumenti simbolo e di una topografia che ricorda quella reale, si è deciso di mettere in calendario una sfida con l'Arsenal, prevista da lì a due settimane dopo.

Nel rapido spezzone di partita giocato dagli stessi sviluppatori, abbiamo annotato come il tutto inizi proprio scegliendo la partita da giocare. Copa City, attualmente, gode delle licenze di un ristretto numero di squadre. Bayern Monaco, Arsenal, Flamengo e altre tre che verranno svelate a breve, con l'intento di allargare la collaborazione ad altri team sparsi per il mondo.

Ai fan che accorreranno copiosamente da ogni parte del mondo, per assistere all'evento calcistico in calendario, andranno forniti servizi, strutture ed eventi in grado di garantire una calda, appassionata e confortevole partecipazione alla partita, garantendo così l'accrescimento del brand della squadra di cui vi siete assicurati il controllo e, di contro, un bilancio tale da garantirvi un'ulteriore e progressiva espansione delle vostre attività.

Copa City, il titolo è abbastanza rivelatore in questo senso, non limita l'azione del videogiocatore all'amministrazione di una struttura sportiva di vaste dimensioni. Niente di minimamente paragonabile a Sim City, sia chiaro, ma dovete immaginare un tycoon che, a partire dallo stadio, centro focale di ogni strategia e iniziativa, vi consentirà di gestire sommariamente alcuni quartieri, sparsi in varie zone della metropoli di turno.

Una gestione troppo semplificata?

Purtroppo, le meccaniche gestionali ci sono sembrate relativamente col fiato corto. Ci teniamo a ribadirlo: molte opzioni non ci sono state mostrate e siamo sicuri che il gioco, una volta pubblicato nei primi mesi del 2025, Copa City includerà meccaniche che in questa versione non erano contemplate.

Al momento non sappiamo quante strutture si potranno costruire all'interno delle città di Copa City

La gestione della città, tanto per cominciare, sembra dipendere fin troppo dal semplice raggiungimento di una soglia stabilita per assicurare cibo, posti letto e divertimento ai fan accorsi in massa. Allo stato attuale, sembra sia sufficiente avere il giusto quantitativo di denaro per creare le strutture necessarie per rispettare i parametri richiesti, senza particolari malus nella scelta degli spazi o altre incognite da tenere in considerazione. Allo stesso tempo, sembra che non sarà possibile modificare effettivamente la conformazione dello stadio. Si possono creare negozi al suo interno, ma non è previsto l'eventuale allargamento, né modifiche più profonde.

Nonostante le licenze acquisite, inoltre, non ci sarà alcun rapporto diretto tra la vostra gestione e la squadra di casa. Anche il risultato della partita non influirà in alcun modo sul proseguo della campagna, dal momento che Copa City si concentra unicamente sull'organizzazione dell'evento e sulla gestione del pubblico.

Va da sé che una struttura simile mostra già da ora dei limiti piuttosto evidenti, con un gameplay che rischia di diventare in breve ripetitivo e poco attraente sul lungo periodo. Ma, lo ripetiamo una volta in più, può anche darsi che il gioco abbia ancora molti assi nella manica, caratteristiche e meccaniche che al momento non ci sono state mostrate.



Menù chiari e piacevoli alla vista, ma preparatevi comunque a leggere molto

Una nota finale lo merita il comparto estetico e, più nello specifico, la chiarezza e leggibilità dei menù. Da questo punto di vista non si possono muovere lamentele nei confronti dei ragazzi di Triple Espresso. La grafica vagamente cartoon è piacevole alla vista. La schermata rende facilmente individuabili le strutture con cui è possibile interagire e ogni menù ci è parso di facile lettura, con icone chiare e didascalie facilmente consultabili.