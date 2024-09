PS6 è già in sviluppo e Sony vuole garantire la retrocompatibilità con PS5, stando a un report

L'articolo si concentra in particolare su come l'azienda di Santa Clara abbia perso l'opportunità di stringere un accordo per PS6 nel 2022, segno che i lavori sulla nuova console sono prevedibilmente già iniziati da tempo . Stando alle fonti del portale, uno dei motivi che ha spinto Sony a rifiutare l'offerta è che il passaggio dai chip AMD a quelli Intel avrebbe reso più difficile e costoso, se non impossibile, integrare la retrocompatibilità.

Stando a un recente report pubblicato dal portale Reuters, nei piani di Sony PS6 sarà retrocompatibile con i giochi delle passate generazioni , il che è anche uno dei motivi per cui l'azienda ha scelto ancora una volta come partner AMD , che si occuperà quindi dello sviluppo di CPU e GPU della nuova console.

I chip Intel avrebbero messo a rischio la retrocompatibilità di PS6

"Il passaggio da AMD, che ha prodotto il chip PS5, a Intel avrebbe messo a rischio la retrocompatibilità, che è stata oggetto di discussione tra gli ingegneri e i dirigenti di Intel e Sony, secondo le fonti", afferma l'articolo di Reuters.

PS5 Pro in orizzontale

Di conseguenza, "garantire la retrocompatibilità con le versioni precedenti di PlayStation sarebbe stato costoso e avrebbe richiesto risorse ingegneristiche", un rischio che a quanto pare Sony vorrebbe evitare.

Chiaramente non si tratta dell'unico punto, né probabilmente il più importante, a sfavore della proposta fatta da Intel, che a quanto pare avrebbe chiesto anche una percentuale di guadagno per chip superiore a quella richiesta da AMD.

In risposta all'articolo di Reuters, un portavoce di Intel ha commentato: "Siamo fortemente in disaccordo con questa caratterizzazione, ma non abbiamo intenzione di commentare le conversazioni con i clienti attuali o potenziali. Abbiamo una pipeline di clienti molto sana, sia per quanto riguarda i prodotti che le fonderie, e siamo fermamente concentrati sull'innovazione per soddisfare le loro esigenze".

Come da prassi vi suggeriamo di non prendere per oro colato le informazioni qui sopra, specialmente considerando che il lancio di PS6 non avverrà come minimo prima del 2026 - 2027. Ad ogni modo, considerando la strategia della compagnia con PS5, è plausibile che Sony voglia assicurare la retrocompatibilità anche con la console di prossima generazione. Staremo a vedere.