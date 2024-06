Copa City è un manageriale sul calcio ma da un punto di vista tutto nuovo, annunciato con un trailer

Nel ruolo di un organizzatore generale, siamo chiamati a gestire i trasporti, i punti di ritrovo, gli eventi collaterali e tanti altri dettagli che possano rendere le partite di calcio degli enormi spettacoli in grado di attirare grandi masse di persone.

Gli sviluppatori lo definiscono il primo "tycoon sul calcio", ed è in effetti qualcosa del genere: in Copa City abbiamo il controllo completo dell'intera organizzazione degli eventi collegati alle partite di calcio, senza però entrare nel merito della squadra stessa.

Tra le sorprese annunciate al PC Gaming Show 2024 c'è Copa City, un gioco incentrato su un concetto molto particolare : si tratta di un manageriale che ci pone alla gestione di grandi partite di calcio , che diventano in questo modo dei colossali eventi da organizzare e controllare al meglio.

Il primo "tycoon sul calcio"

Il concetto è far affluire grandi quantità di tifosi in maniera comoda, sicura e piacevole verso le partite.

Sembra una cosa semplice ma, quando si ha a che fare con grandi fiumane di persone particolarmente "cariche", può non esserlo affatto.

In Copa City dobbiamo allora organizzare i trasporti, gli itinerari, i sistemi di afflusso allo stadio e anche gli eventi paralleli, come l'installazione di mega schermi e altri elementi. Ci sono moltissime caratteristiche da gestire in eventi del genere, e il gioco ce le farà conoscere tutte.

Copa City sfrutta inoltre le licenze ufficiali, al momento per quanto riguarda Bayern Monaco, Arsenal e Flamengo, ma con altre squadre che si aggiungeranno al catalogo, come preannunciato già dagli sviluppatori di Triple Espresso.

Il gioco è atteso per il 2025 su PC, con ulteriori dettagli che arriveranno nei prossimi mesi.