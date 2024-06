Un trailer di Citizen Sleeper 2: Starward Vector svela il periodo di uscita su PC, console e Game Pass

In occasione del PC Gaming Show di giugno è stato mostrato un nuovo trailer con sequenze di gameplay di Citizen Sleeper 2: Starward Vector, il nuovo GDR cyberpunk di Jump Over the Age, che trovate nel player sottostante.

È stato anche annunciato il periodo di uscita del gioco. Sarà disponibile nei primi mesi del 2025, non solo su PC, Xbox e Game Pass come precedentemente indicato, ma anche su PS5 e Nintendo Switch.