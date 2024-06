Striden annunciato al PC Gaming Show, la demo arriva domani

In occasione del PC Gaming Show 2024 è stato annunciato Striden, sparatutto survival online PvP ambientato nella penisola scandinava durante la Guerra Freddam. Ossia, durante una versione alternativa della stessa in cui il conflitto è effettivamente avvenuto, portando all'evacuazione delle città più imporanti. È stato sviluppato da 5 Fortress e arriverà in accesso anticipato nei prossimi mesi e da domani potrete giocare alla demo.