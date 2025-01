Il trailer di lancio di Citizen Sleeper 2: Starward Vector mostra tutti i principali sistemi di gioco

Lo studio di sviluppo Jump Over the Age e l'editore Fellow Traveller hanno pubblicato il trailer di lancio di Citizen Sleeper 2: Starward Vector, seguito del gioco di ruolo di culto capace di arrivare a più di un milione di giocatori, nonostante la fattura casalinga.

Il filmato, di più di un minuto, è dedicato ai principali sistemi di gioco, in particolare ai dadi, che vanno assegnati alle azioni per determinarne il risultato, alla ciurma, che consente di seguire le vicende di più personaggi, e all'ampliamente dell'avventura, che non si svolge più su di una sola stazione spaziale ma in vari ambienti, tutti con le loro caratteristiche uniche.