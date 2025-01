Warhorse Studios ha annunciato tramite Steam che l'imminente Kingdom Come: Deliverance 2 è verificato per Steam Deck , quindi è perfettamente giocabile con il PC portatile per videogiochi di Valve. Va detto che, comunque, il funzionamento del gioco andrà verificato, visto che nel recente passato non sono mancati problemi a far girare su Steam Deck titoli che pur avevano la spunta verde. Pensiamo in particolare a Final Fantasy VII Rebirth che ha dato non pochi problemi in tal senso, pur essendo stato verificato anch'esso.

Deck o non Deck?

Immaginiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 sarà uno di quei giochi che consumerà non poco la batteria del Deck, quindi partite preparati se volete usarlo per giocarci. Del resto vivere le avventure di Henry al letto o al bagno potrebbe rivelarsi un'esperienza impareggiabile, a cui non rinunciare per nessun motivo al mondo.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 uscirà il 4 febbraio 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Si tratta di un gioco di ruolo ambientato nell'Europa medievale del XV secolo, seguito di una delle esperienze più coinvolgenti della passata generazione. Il giocatore vestirà i panni di Henry di Skalica e dovrà scegliere il suo destino vivendo delle avventure incredibili, in un'ambientazione ricostruita con grande accuratezza storica. Recentemente ci sono state un po' di polemiche per alcuni contenuti, accusati di essere woke, che pare siano rientrate.