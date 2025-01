Kingdom Come: Deliverance 2 è stato accusato di essere woke

Il motivo in questo caso è abbastanza strano, perchè vede una certa fetta di utenti convergere verso le presunte posizioni delle istituzioni dell'Arabia Saudita. Il tutto nasce da una notizia di ieri di un presunto ban del gioco nel paese per la presenza di scene considerate immorali, come dei presunti rapporti gay non saltabili.

Nemmeno Kingdom Come: Deliverance 2 è sfuggito alle accuse di essere un gioco piegato alla propaganda "woke" , nonostante il director del gioco, Daniel Vávra, non sia notoriamente un simpatizzante delle posizioni progressiste, considerando le polemiche riguardanti la rappresentazione della diversità nel primo Kingdom Come: Deliverance.

Fuoco di fila

Nonostante la notizia non sia stata confermata e nonostante non si sappia ancora nulla di certo sull'argomento, alcuni siti simpatizzanti per posizioni conservatrici, come Tech4Gamers o 4Chan, hanno iniziato a martellare Warhorse Studios, chiedendo spiegazioni e muovendo l'accusa di aver nascosto i contenuti woke fino alla fine, come leggibile in alcuni commenti a questa foto pubblicata da Vávra, scattata insieme al team del motion capture.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ad esempio, l'utente @Christopher_Kni ha scritto: "Spero davvero che non sia vero che ci avete mentito sulla merda woke infilata all'interno del gioco. Avete fatto crescere a lungo l'attesa per questo gioco e ora spero che non ci deludiate. Ora aspetterò le recensioni e non lo acquisterò più al lancio. Questo era il gioco di ruolo che più attendevo quest'anno."

Anche l'utente @code_wizard_uk ha seguito la stessa linea di pensiero: "Ho cancellato il mio preordine perché ci sono segni di woke. Aspetterò per dei resoconti affidabili che affermino che non c'è woke prima di riconsiderare l'acquisto. Peccato, perché Kingdom Come: Deliverance è uno dei miei videogiochi preferiti di tutti i tempi, quindi stavo aspettando il seguito, ma no, sono fuori."

Ci sono altri commenti con gli stessi argomenti sotto al post di Vávra, ma bastino questi due come esempi. Per adesso il team di sviluppo non ha risposto alle accuse, che non sono state confermate dalle varie anteprime pubblicate prima del lancio del gioco, come la nostra, ma staremo a vedere.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 uscirà il 4 febbraio 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.