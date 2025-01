NVIDIA Rubin, l'architettura di nuova generazione per l'IA, arriva prima del previsto?

Questo significa che la compagnia potrebbe mettere in commercio Rubin (nome in codice che riprende quello dell'astronoma Vera Rubin , che vedete nella foto) già nella seconda metà del 2025, con un anticipo di circa sei mesi rispetto alla roadmap iniziale.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, SK hynix, partner chiave di NVIDIA per la fornitura di memoria HBM4, sarebbe pronta ad anticipare la produzione di questa componente fondamentale per la nuova architettura di GPU NVIDIA.

L'architettura Rubin

La notizia arriva come una sorpresa, considerando che NVIDIA ha da poco presentato le schede video con architettura Blackwell, ovvero le NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070. Tuttavia, la volontà di mantenere un ritmo di innovazione serrato e di rispondere alla crescente domanda di potenza di calcolo per l'IA sembra spingere l'azienda verso un'accelerazione dei piani di sviluppo.

La timeline delle architetture NVIDIA

Ma cosa rende HBM4 così cruciale per il futuro dell'IA? Questa nuova generazione di memoria ad alta larghezza di banda integra semiconduttori di memoria e logica in un unico pacchetto, eliminando la necessità di tecnologie di packaging aggiuntive. I die di memoria, essendo più vicini tra loro, garantiscono prestazioni ed efficienza energetica nettamente superiori rispetto alle generazioni precedenti. Con velocità di trasferimento dati fino a 6,4 Gbps, HBM4 rappresenta un salto generazionale significativo e pone le basi per lo sviluppo di sistemi di IA sempre più potenti e complessi.

Oltre alla memoria HBM4, l'architettura Rubin si baserà sul processo produttivo a 3 nanometri di TSMC e sul packaging CoWoS-L. NVIDIA punta a raggiungere prestazioni per watt eccezionali, un aspetto cruciale in un settore in cui il consumo energetico dei sistemi di IA è in costante crescita. L'obiettivo è garantire la sostenibilità a lungo termine delle soluzioni di intelligenza artificiale, ottimizzando l'efficienza energetica senza compromettere le prestazioni.

L'anticipo del lancio di Rubin potrebbe consentire a NVIDIA di rafforzare ulteriormente la sua leadership nel mercato dell'IA. Al momento, nessun concorrente sembra essere in grado di offrire soluzioni equivalenti in tempi brevi. Si prevede che le alternative a Rubin arriveranno sul mercato diversi trimestri dopo, lasciando a NVIDIA ampio spazio di manovra per consolidare la propria posizione dominante.

Voi che cosa ne pensate? Arriverà infine qualcuno in grado di competere con NVIDIA sul mercato? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.