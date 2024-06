Sumerian Six annunciato al PC Gaming Show, già disponibile la demo

Il filmato ha mostrato moltissimi momenti di gameplay di questo strategico stealth dal cast apparentemente eccezionale. C'è spazio anche per i cattivi, i soliti nazisti dall'aspetto per niente rassicurante, con il loro cono visuale con cui vogliono vedervi a tutti i costi.

In occasione del PC Gaming Show, l'editore Devolver Digital ha annunciato Sumerians Six , uno strategico stealth che sembra mescolare storia e fantasy, tra nemici nazisti (è ambientato in una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale) e orsi senzienti come alleati.

Sembra commandos

Il gioco in sé ricorda moltissimo Commandos come stile. In questo caso però comanderemo l'Enigma Squad, un gruppo di ricercatori davvero particolari che vogliono usare i loro talenti per sconfiggere il Terzo Reich.

Il che si traduce in tanti personaggi con abilità differenti da imparare a utilizzare, come l'inquietante mentalista, il chimico e il simpatico orso, che picchia come un orso. Del resto sono loro a essere nazisti.

Se volete, è già disponibile la demo ufficiale, scaricabile liberamente da Steam.