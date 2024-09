Nazisti tremate, perché Sumerian Six è finalmente disponibile

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer del tattico stealth Sumerian Six, per ricordare che è disponibile da oggi per PC, al prezzo di 29,99€. Sumerian Six racconta le avventure dell'Enigma Squad, un gruppo di scienziati d'élite riuniti in un'improbabile squadra operativa con l'obiettivo di contrastare il Terzo Reich, fermando Hans Kammler e i suoi piani. Quello che è un ex membro dell'Enigma Squad è deciso a usare una sostanza mistica chiamata Geiststoff per scatenare il caos nell'intero mondo. In fondo è un nazista, che volete farci?