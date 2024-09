Dead Rising Deluxe Remaster rivela anche l'uniforme di Chris Redfield con un trailer

Dead Rising Deluxe Remaster includerà anche l'uniforme di Chris Redfield, come rivela il nuovo trailer pubblicato da Capcom per presentare il DLC in questione, che non sarà affatto l'unico del genere per questo interessante rifacimento.

Sappiamo infatti che il buon Frank potrà indossare anche l'uniforme di Leon Kennedy e i costumi appartenenti a diversi altri personaggi tratti dalle diverse serie della casa di Osaka, in una sorta di celebrazione delle proprietà intellettuali Capcom.

In questo caso l'equipaggiamento corrisponde a quello che il buon Chris ha utilizzato ai tempi del suo debutto, nell'originale Resident Evil: un giubbotto verde abbinato a una maglietta STARS e a un pantalone tattico con le protezioni.