Black Myth: Wukong riceverà due DLC e un sequel, secondo un rumor

" Black Myth: Wukong avrebbe dovuto includere tredici capitoli ", scrive infatti il leaker, "ma hanno potuto realizzarne soltanto sei, pur aumentandone la lunghezza, per motivi di budget." Il che, considerando la qualità del prodotto finale, si pone come un'indiscrezione assolutamente credibile.

Jiang Ziya?

Mentre si discute del possibile accordo di esclusiva PlayStation per Black Myth: Wukong, il titolo di Game Science continua a macinare numeri importanti su PC e PS5 e non sorprendono le voci in merito a eventuali DLC e a un sequel.

Quest'ultimo, a quanto è lecito immaginare, sarà incentrato sulla figura di Jiang Ziya, l'inarrestabile comandante dell'esercito divino di Kunlun a cui viene chiesto di uccidere la potentissima Volpe a Nove Code per evitare che distrugga il mondo intero.

Si tratta di un tema che ritroviamo in un film d'animazione cinese del 2020, intitolato appunto Jiang Ziya, che ha riscosso un buon successo anche in occidente ai tempi della distribuzione nelle sale.